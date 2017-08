O secretário de Indústria e Comércio de Valença, Paulo Martins, recebeu nesta segunda (07), a visita do Tenente Coronel Comandante Valdemir Matias dos Santos, do 16° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), de Santo Antônio de Jesus. A visita foi acompanhada pelo comandante da 33a CIPM, Major PM Alexandre Costa de Souza.

O Comandante veio fazer uma visita técnica para decidir o local para a instalação do Sub Grupamento de Valença. Solicitação protocolada pelo secretário no dia 31 de julho, no 16° GBM. “Valença é cidade pólo no Baixo Sul e abriga todos os requisitos para a instalação do Sub Grupamento. Estamos buscando a realização desta importante demanda”, ressaltou Paulo Martins.

Fotos: Sec. Ind. Comércio