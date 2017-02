No sábado, 04 de fevereiro, a partir das 9h, acontece em Valença, o 2º Encontro de Grupos de Folia do Baixo Sul, uma idealização do projeto SEIVA 2016. O cortejo com os grupos culturais sairá da Praça Wenceslau Guimarães, na Vila Operária e percorrerá algumas ruas da cidade. A primeira edição do evento aconteceu em maio de 2016.

Atrações confirmadas:

– Grupo Arguidá do Jiquiriçá (Valença),

– Os Congos (Cairu)

– Boi de Ouro do Pitanguinha (Valença)

– Grupo Cultural Cantos e Risos com os Bonecos Gigantes (Jiquiriçá) e a Burrinha

– Terno dos Pescadores; projeto da comunidade quilombola de Tapuia (Camamu)