O Cartório da 31ª Zona Eleitoral informa que todas as vagas para agendamento de data e horário de atendimento dos meses de junho e julho foram ocupadas. Consequentemente, quem não tiver horário agendado e desejar fazer o recadastramento biométrico nos meses mencionados será atendido pela ordem de chegada. Saliente-se que os eleitores com prioridade legal de atendimento possuem fila específica para organizá-los. As vagas para agendamento de data e horário de atendimento relativas ao mês de agosto serão liberadas no início da segunda quinzena de julho.

Tendo em vista a falta de vagas liberadas, quem fizer o pré-atendimento eleitoral na página do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br) não garantirá data ou horário de atendimento. Inexistindo vagas liberadas, o pré-atendimento se limita a proporcionar um atendimento mais rápido e com menor probabilidade de erros, haja vista o fato de os dados já terem sido digitados pelo próprio eleitor.

