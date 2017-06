A transmissão do cargo de Comandante da 33ª Companhia Independente de Polícia Militar, aconteceu na manhã desta sexta-feira (02), em Valença, com a presença do Comandante Geral da PMBA, Cel PM Anselmo Alves Brandão.

Em substituição ao Tenente Coronel PM Itamar Gondim Bandeira, tomou posse o Major PM Alexandre Costa de Souza, cujo cargo anterior era o de subcomandante do 18º Batalhão de Polícia Militar do Centro Histórico de Salvador

“Sinto-me muito orgulhoso por ter sido designado pra essa missão, e procurarei trazer para aqui meus 30 anos de experiência em segurança pública”, afirmou o novo comandante da 33ª CIPM, Maj Alexandre Costa.