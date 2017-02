3º colocado na 1ª etapa do ranking estadual, Kaio Felippe eleva o nome de Valença no ciclismo baiano

O ciclista Kaio Felippe, natural de Valença-BA, foi um dos destaques do pódio da 1ª etapa do Ranking Estadual de Ciclismo de Estrada, realizada pela Federação Baiana de Ciclismo em Feira de Santana, neste domingo, 05 de fevereiro. O valenciano conquistou a terceira colocação pela categoria Sub30. Começando o ano muito bem, Kaio Felippe é promessa de grandes vitórias para o esporte valenciano em 2017. O atleta conta com o apoio da Secretaria de Esportes de Valença.