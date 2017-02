A Casa do Empresário realizará a Prêmio Melhores do Ano 2016

A Casa do Empresário, formada pela Associação Comercial e Empresarial (ACE), a Câmara de Dirigentes Lojista de Valença (CDL) e o Sindicato do Comércio Varejista de Valença (SINCOMVAL), inicia a preparação para o Prêmio Melhores do Ano 2016, o prêmio oficial do comércio de Valença.

O Melhores do Ano é um prêmio de história no comércio de Valença, que tem como base a opinião pública e que conta com um processo rigoroso de pesquisa, que compreende 8 bairros da cidade, com 1.100 formulários entre opinião popular e empresarial, sem margem de erro. Uma premiação que reconhece o trabalho de empresários, colaboradores que são comprometidos e dedicados para melhor atender a Valença e toda região do Baixo Sul, com a excelência nos seus serviços.

Conquistar o Prêmio Oficial do Comércio de Valença, não se trata apenas de uma placa, uma foto ou uma festa. Conquistá-lo significa que a comunidade reconhece e aprova o empenho em servir com qualidade. Não se trata de status, estamos falando de algo maior que isso, estamos falando de credibilidade.

Vocês conhecerão as Melhores Empresas e Profissionais Liberais de 2016. Aguardem!

