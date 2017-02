Pensando em deixar todo mundo no clima da maior festa popular do mundo, a Academia Feminina Fisiofitness em Valença, promove um Aulão de Carnaval no próximo sábado (18), para ensinar as principais coreografias que vão fazer sucesso durante o Carnaval. Para participar da aula é necessário realizar inscrição na recepção da academia. Chame sua turma e venha cair na folia com Marvan e convidados.Valor do ingresso R$ 10,00 (evento só para mulheres). Maiores informações (75) 3641 2511.

Serviço:

O que: Aulão de Carnaval

Quando: 18/02/17 ( Sábado)

Onde: Academia feminina Fisiofitness. Rua Quintino Bocaiúva, Aguazinha-Valença-BA

Horario: 15h00