Na tarde desta terça-feira (14), os presidentes da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Ademir Costa, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Valença (CDL), Osni Melgaço Bulcão, e do Sindicato do Comércio Varejista de Valença (SINCOMVAL), Antônio Machado, participaram da Tribuna Livre da Câmara Municipal de Valença, solicitado pelo vereador Agostinho Júnior, para defender o projeto do Polo Industrial, o comércio de Valença e a indicação do novo secretário de Indústria e Comércio.

Com o salão nobre da sessão lotada e presença de mais de 25 empresários associados as entidades, o presidente da ACE, Ademir Costa, relatou a todos os vereadores e público presente a situação de viabilidade e legalidade da implantação do Polo Industrial de Valença. De acordo com Ademir Costa, com as indefinições do Executivo Municipal, alguns empresários tem desistido do projeto e estão de mudança para outras cidades, e outros empresários estão disposto a investir, por conta própria, nas próximas etapas do polo e assim fazer um Condomínio Industrial particular.

O presidente da CDL, Osni Melgaço Bulcão, falou a importância que tem uma secretaria de Indústria e Comércio na cidade, de ter uma pessoa técnica à frente da pasta, para dialogar com o seguimento, além de resolver impasses como o Polo Industrial e os ambulantes no calçadão. Na oportunidade, o presidente da SINCOMVAL, Antônio Machado, se mostrou preocupado com o comércio e o trânsito no centro da cidade, que impede que turistas e moradores dos distritos de Valença venham fazer suas compras semanais, por não ter local para estacionar os carros.

Depois de muitas discussões e divergências sobre a pauta da Tribuna Livre, ficou decidido que para melhor entendimento da população sobre o Polo Industrial de Valença, será feita uma audiência pública com a presença dos empresários e o poder público.

Ascom/ACE e CDL