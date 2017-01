Associação Comercial e Empresarial (ACE) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Valença (CDL) entregaram na tarde desta quarta-feira (25/01), na Praça da Independência, o grande prêmio da Campanha Natal Premiado – É no comércio de Valença, um carro 0km.

A campanha com Certificado de Autorização da Caixa, que iniciou no dia 01 de novembro e encerrou no dia 30 de dezembro, data do sorteio final, foi um sucesso, movimentando todo comércio valenciano, onde mais de 100 lojas participaram da campanha. Neste ano, foram sorteados 40 vales-compras no valor de R$300,00, um caminhão de prêmios e um automóvel Fiat Móbil Easy. O ganhador do carro zero quilômetro, foi Fernando Gomes da Silva, que comprou no comércio de Valença e concorreu pela loja de produtos de cosméticos Beleza Pura.

O presidente da CDL, Osni Melgaço Bulcão falou da importância das campanhas promovidas pelas entidades, que premia a população que acredita no comércio local, comprando serviços e produtos, e comentou a necessidade das empresas de Valença se associarem a ACE/CDL pois, somente desta forma estas entidades poderão realizar campanhas e eventos que valorizem o comércio. Ao todo, foram distribuídos mais de R$48 mil em prêmios nesta edição do Natal Premiado