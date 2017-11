O Prefeito de Valença, Ricardo Silva Moura exonerou à pedido nesta quarta-feira, 1º, o advogado Everardo Lima Ramos Júnior do cargo de Procurador Geral do Município, que ocupava desde janeiro deste ano. Em entrevista exclusiva ao Jornal Valença Agora, Dr. Everardo Júnior justificou o pedido de saída da gestão do peemedebista Ricardo Moura, após 10 meses compondo o quadro do primeiro escalão.

De acordo com o advogado Everardo Júnior, que trabalhou nas campanhas políticas de Ricardo Moura em 2012 e 2016, sua saída foi amigável. Dr. Everardo Júnior afirmou que optou por deixar o cargo de Procurador Geral para priorizar sua carreira de advogado. Enquanto Procurador Municipal, o profissional estava impedido por Lei de exercer a advocacia privada.

“Eu sabia desde o início que era incompatível, mas eu acreditei que o exercício da Procuradoria Geral do Município iria me trazer uma satisfação pessoal e profissional em estar labutando com uma matéria que eu tenho aptidão e gosto, mas com o passar do tempo eu pude perceber que eu deixei de ter uma captação de recursos muito grande no escritório, em função de não poder exercer a advocacia privada que eu já atuo há 14 anos, não só aqui no Baixo Sul, mas também no Recôncavo Baiano. E no final, entre a paixão e a razão eu resolvi optar pela razão. Não havia mais qualquer condição de eu colocar em risco a minha carreira abandonando a advocacia privada”, explicou Dr. Everardo.

Everardo contou que mantinha uma boa convivência com sua equipe de trabalho na Prefeitura, afirmando ainda que admira muito o prefeito Ricardo Moura, considerando-o “muito fiel aos amigos”. O advogado revelou que o prefeito fez um pedido para que ele continuasse assessorando o jurídico do município, mas ainda não foi confirmada nomeação. “Estou amadurecendo essa ideia”, disse, no entanto, reforçou que vai continuar auxiliando o município no que for preciso, inclusive, deixando o novo procurador ciente de todas sobre as atividades que estavam sob sua responsabilidade.

O novo Procurador Geral do Município é o advogado Adonai Araújo Cardoso que teve sua nomeação publicada no Diário Oficial do Município de Valença nesta quarta-feira, 1º.