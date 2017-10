Aeronave do Greenpeace cai no Amazonas, diz FAB

O avião está registrado em nome da ONG Greenpeace

Uma aeronave caiu na região do Arquipélago de Anavilhanas, próximo à cidade de Novo Airão, interior do Amazonas. A informação foi adiantada pela Força Aérea Brasileira (FAB) e publicada no G1.

Nesta terça-feira (17), foram localizados destroços do avião em um rio na região. No entanto, não há informações sobre vítimas.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmou que o avião está registrado em nome da ONG Greenpeace.

A FAB informou que a queda ocorreu por volta das 15h (horário de Brasília). O avião envolvido no acidente é um Cessna 208, matrícula PR MPE.

Uma equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII) irá apurar informações sobre o acidente.