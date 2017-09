Solenidade iniciou com o hasteamento das bandeiras em frente ao Complexo Estadual Gentil Paraíso Martins e prosseguiu com o desfile cívico-militar

Autoridades civis e militares, instituições da sociedade civil organizada, servidores públicos, estudantes, professores, políticos e comunidade participaram nesta manhã (07), das comemorações dos 195 anos da Independência do Brasil. Os atos oficiais de execução dos hinos Nacional e de Valença e hasteamento das bandeiras aconteceram por volta das 08h30, este último conduzido pelo prefeito Ricardo Moura; o subtenente Ivonei, comandante do Tiro de Guerra 06-005 e o major Alexandre Costa, comandante da 33ª CIPM.

O desfile cívico-militar teve em seus primeiros pelotões a presença de autoridades militares da 33ª CIPM, do 16º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar. O Tiro de Guerra 06-005 e a Guarda Civil Municipal também desfilaram acompanhados de suas bandas marciais. Treze escolas da rede municipal de ensino e uma escolar particular integraram o desfile apresentando a história de luta e superação pela independência do país, além das riquezas e potencialidades existentes como o turismo, a agricultura e a tecnologia. Diversas entidades e instituições como a Ordem DeMolay e Filhas de Jó (representantes da Maçonaria), Clube de Desbravadores Amigos Marinho, CADI, Pestalozzi, SAAE, Igreja Adventista e Filarmônica 24 de Outubro também cumpriram o percurso em homenagem ao 7 de Setembro. As secretarias municipais levaram ao trajeto, além de seus servidores, representações de cada pasta, como por exemplo, a capoeira para Cultura; o futebol e o boxe para o Esporte e a produção agrícola para a Agricultura.

Em entrevista após o encerramento do desfile, o prefeito Ricardo Moura afirmou que este foi o maior 7 de Setembro que já participou. “Eu participo do 7 de Setembro desde 1992 e nunca vi nada parecido com as comemorações de hoje. Foi maravilhoso! Eu agradeço a todos que direta ou indiretamente fizeram esse movimento fantástico na data mais importante do nosso país”, afirmou.

ALERTAS SOCIAIS

Durante todo o trajeto foi possível perceber mensagens de alerta à sociedade sobre os mais variados assuntos. A Escola Adventista e a Igreja Adventista apresentaram o tema da violência, entre elas a violência doméstica contra a mulher, violência sexual contra crianças e adolescentes e a violência contra o idoso. O Bullying, a pedofilia e a pornografia infantil também foram retratados através de cartazes. As Filhas de Jó do Bethel Lírios da Paz também chamaram atenção para a violência doméstica.

Com cartazes, estudantes reforçaram a luta por mais direitos na saúde, educação, segurança, moradia e emprego. “Se lutar novamente for preciso, estaremos preparados”, anunciava a Escola Municipal do Jiquiriçá.

A Escola Municipal Maria Joana dos Santos trouxe para o desfile a temática do Meio Ambiente e da Sustentabilidade com alertas importantes sobre a preservação do nosso planeta. Os estudantes destacaram a reciclagem, a coleta seletiva, o consumo consciente e o reflorestamento como opções para um futuro sustentável.

Durante todo o percurso, a população que estava prestigiando a passagem do desfile, respondia com palmas à participação e criatividade dos pelotões. Muitas famílias acompanharam o desfile que este ano foi encerrado na Praça Admar Braga Guimarães, onde um palanque foi montado para as autoridades.

****Leia esta reportagem na íntegra no Jornal Valença Agora, impresso, edição nº 545. Disponível nas bancas e na Gráfica Prisma, a partir desta sexta-feira, 8.

Confira o álbum de fotos abaixo: