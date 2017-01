O secretário municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano ,o engenheiro civil Benedito Passos, recebe missão do curso de Engenharia de Agrimensura da UFBa. Os alunos e professores trabalharão no levantamento de dados para elaboração de base cartográfica, passos iniciais do futuro “Plano Diretor de Geoprocessamento” do Arquipélago de Tinharé. Instrumento de gestão territorial que servirá a todas as áreas da administração pública.

A equipe acadêmica é chefiada pelo professor Artur Caldas da Escola Politécnica e conta com mais dois docentes e 12 estudantes de Agrimensura. Todos cursando a segunda metade do curso.

Os levantamentos serão realizados na Sede municipal e na Vila de São Sebastião nos próximos dias.

Ascom/Cairu