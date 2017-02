Criado em novembro de 2015 por empresários, educadores sociais e Prefeitura de Cairu na busca por diminuir os índices da evasão escolar, gravidez precoce, criminalidade e a violência doméstica, o Projeto AME hoje é uma parada obrigatória para os turistas que visitam Morro de São Paulo.

As oficinas de capoeira, dança, arte, surf, boxe, futebol, além do cinema atraem os olhares de turistas do mundo todo que passam pela porta da sede do projeto no Clube da Sororoca, localizado na 1ª Praia. Todos querem saber um pouco mais sobre esse projeto voltado para crianças e adolescentes de um dos destinos turísticos mais procurados da Bahia.

Na prática, o AME utiliza as oficinas como um atrativo para garotada criando uma rotina com esporte, cultura e lazer. Paralelamente, com auxilio pedagógico, valores primordiais como cidadania, ética, educação ambiental, entre outros, são desenvolvidos com os alunos.

A ideia pensada em conjunto por Ingrid Batista, Carlos Sautchuck, Darcy Rolim, Luciano Neves, Carlito Santos, Ronaldo Andrade e tantos outros fomentadores tem dado super certo e gerado frutos sociais para as crianças e familiares, extensivamente às empresas e principalmente para o destino de Morro de São Paulo.

Em 2016, setenta e cinco empresários abraçaram a causa patrocinando a iniciativa com a aquisição do Selo AME, no valor de um salário mínimo em parcela única, e a Prefeitura Cairu assumiu o pagamento de todo recurso humano do projeto.

Este ano, a equipe AME está se organizando para mais um ciclo de muitas atividades esportivas, lúdicas e culturais, repassando valores sociais e ambientais para a próxima geração que será responsável por recepcionar no futuro os turistas que visitarão Morro de São Paulo.

Se você se interessou e também quer ser uma empresa patrocinadora desta iniciativa, pode entrar em contato através do e-mail e whatsapp abaixo:

E-mail: amigosmorroesperança@gmail.com

Whatsapp: (75) 9 8171-4035

Acesse o Blog do AME: http://ameomorrodesaopaulo.blogspot.com.br/

Fonte: Blog AME

Foto: AME/Divulgação