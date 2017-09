Pois, se você é da época que ter sorriso metálico era motivo de piada no colégio, esqueça. Agora, desfilar cheio de ferrinhos na boca é moda, principalmente entre os adolescentes. E, para eles, nem precisa de recomendação médica ou de acompanhamento de dentistas. O que vale é ‘ostentar’, mesmo que seja um aparelho falso, só pela estética.

É bem assim: os consultórios saem para dar lugar aos camelôs, enquanto os dentistas são substituídos pela vizinha, pela prima, pelo amigo que assistiu a alguns vídeos na internet de ‘como fazer’. No entanto, mal sabem os usuários o mal que estão provocando à saúde.

Os perigos são os mais variáveis possíveis. Há inicialmente uma movimentação dentária. Consequentemente vai ocorrendo uma perda de todo o tecido de sustentação do dente, fazendo com que fique sem estrutura e caia. Na gengiva, ocorre um acúmulo excessivo de biofilme dental, a deixando cada vez mais inflamada, gerando várias retrações gengivais, que é a exposição da raiz do dente, formação de tártaro, fratura dentária, mau hálito, entre outros. Na mucosa bucal, podem ocorrer diversas lesões, principalmente relacionada ao uso da cola, que é um produto tóxico. No caso de doenças, a moda pode originar desde uma gengivite, uma doença periodontal ou até Hepatite C, a qual é passada pela saliva.

Esses leigos em ortodontia não possuem especialização alguma ou sequer regulamentação necessária para a instalação correta dos aparelhos dentários, o que pode acarretar mais problemas. Somente os ortodontistas, profissionais especializados na aplicação e manutenção dos aparelhos dentários, possuem a orientação e formação necessárias para aplicar forças na maneira e quantidades corretas para obter a movimentação dentária desejada.

1º – O paciente passa por uma avaliação no dentista. É examinada a oclusão (forma de morder) do paciente para o diagnóstico;

2º – É realizada uma avaliação clínica por um profissional especialista em ortodontia;

3º – O paciente deve receber a prescrição para fazer um exame radiológico completo (documentação ortodôntica).

4º – Com os exames prontos, volta-se ao consultório para a colocação do aparelho.

5º – A manutenção do aparelho deve ser acompanhada e feita regularmente, para evolução do caso.

Se seus filhos ou jovens de seu conhecimento estão usando algo colorido nos dentes sem estarem sob supervisão profissional, alerte os! Pois os danos poderão ser irreversíveis. É importante que todo jovem busque um especialista da área para saber qual é o aparelho mais indicado em seu caso. Nunca fazer o uso por conta própria. Existem vários tipos, modelos e marcas de aparelhos ortodônticos, assim como várias técnicas para resolver cada situação. Tratamento ortodôntico NÃO É RECEITA DE BOLO, ou seja, não é seguir a mesma coisa para todos os pacientes.

Os dentistas passam por uma graduação de 5 anos, mais 2 a 4 anos de especialização para se tornarem aptos a trabalharem como ortodontistas. E assim de forma baseada em trabalhos científicos e muito estudo atuar. Procure um especialista em ortodontia, que com planejamento instalará o aparelho ortodôntico para corrigir as más posições dentarias. Não é modismo! Não é enfeite! É tratamento ortodôntico com responsabilidade com sua saúde.

Pessoas não habilitadas estavam (ou ainda estão) colando “aparelhos fixos” em indivíduos desejosos de “mudar o visual”. Muitos falsos dentistas foram denunciados e alguns já foram presos (falsidade ideológica – exercício ilegal da profissão, dá 3 anos de reclusão). O conselho regional de odontologia está atuando para que materiais odontológicos só sejam vendidos para dentistas, mediante apresentação de uma identificação.

Portanto, caro amigo e paciente, não submeta seu sorriso ao modismo. O aparelho ortodôntico é um tratamento sério e deve ser encarado como tal. Certifique-se de procurar um dentista especialista na área e desconfie de tratamentos muito baratos e facilitados, pois estes geralmente caem no ditado “o barato que sai caro”. Tenha em mente que a ortodontia existe para resolver um problema funcional e estético do seu sorriso, e não deve jamais servir apenas para enfeitá-lo com “borrachinhas coloridas” Cuide de sua saúde de forma séria! Você pode perder todos seus dentes!