Após 4 adiamentos, UFBA fecha contrato com organizadora de concurso com 222 vagas

Universidade atribuiu adiamentos da data inicial de inscrições a recursos interpostos por empresas inscritas em pregão.

Após adiar pro quatro vezes o início das inscrições para o concurso com 222 vagas para servidores técnicos, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) informou, nesta sexta-feira (28), que já assinou contrato com a empresa que ficará responsável pelo processo seletivo e disse que não há expectativa de novos adiamentos.

O início das inscrições está marcado para o dia 14 de agosto, e os candidatos terão até o dia 14 de setembro para se inscrever. O valor da inscrição varia entre R$ 60 e R$ 100.

Confira aqui a retificação do edital

O concurso prevê vagas para 60 especialidades, de níveis fundamental, médio e superior, com vencimentos básicos que variam entre R$ 1.945,07 e R$ 8.361,32. Os interessados podem obter mais informações através do site da UFBA.

Conforme nota enviada à imprensa, os adiamentos no início das inscrições se deveram a uma série de recursos interpostos pelas empresas inscritas no pregão de contratação da realizadora do concurso. A UFBA não especificou quantos e nem porque os recursos foram interpostos.

Conforme a instituição de ensino, cada recurso gerou um prazo de resposta, e a consequente necessidade legal de dilatação dos prazos inicialmente fixados.

A UFBA garantiu que não estão previstos novos recursos, uma vez que o pregão foi finalizado, e a empresa AOCP, com sede no Paraná, já fechou o contrato com a universidade. O mais recente adiamento, segundo a instituição, se deu justamente a pedido da empresa, que necessitou mais tempo para iniciar sua operação em Salvador.

Adiamentos

O primeiro edital, publicado em agosto de 2016, informava que as inscrições seriam realizadas de 2 de janeiro a 6 de fevereiro. Em 21 de dezembro de 2016, um retificação adiou o início das inscrições para 13 de abril de 2017. Em seguida, a data foi pela segunda vez mudada para 10 de julho.

No terceiro adiamento, a UFBA jogou a data inicial das inscrições para 24 de julho e, na quarta e última retificação do edital, alterou a data para o dia 14 de agosto.

Fonte: G1 Bahia