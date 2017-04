A norte-americana Kathrine Switzer, primeira mulher a disputar oficialmente a maratona de Boston, nos Estados Unidos, voltou a participar da competição após 50 anos.

Na última segunda-feira (17), a maratonista completou a prova em 4 horas, 44 minutos e 31 segundos. Kathrine usou o mesmo número “261” que utilizou em 1967 quando tinha 20 anos e foi agarrada por um funcionário, que tentou arrancar sua roupa.

Na ocasião, o namorado da norte-americana tentou protegê-la, mas a imagem do episódio se tornou icônica e transformou Kathrine em uma conhecida defensora da igualdade de direitos entre homens e mulheres.

“A maratona era uma prova masculina naquele tempo. As mulheres eram consideradas muito frágeis para disputá-la”, disse a competidora ao jornal “The New York Times” há 10 anos.

Atualmente com 70 anos, ela tem 39 maratonas no currículo, inclusive uma vitória em Nova York, conquistada em 1974.

Kathrine representou a quebra do preconceito de gêneros no esporte. No entanto, as mulheres só começaram a correr oficialmente a maratona de Boston em 1972.

Por ANSA