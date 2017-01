Após problemas com o filho, Bonner volta ao ‘JN’ na próxima segunda

O jornalista estava afastado desde que o seu filho, Vinícius Bonemer, de 19 anos, se envolveu em um acidente de carro

A assessoria de imprensa da Globo informou que William Bonner estará de volta à bancada do Jornal Nacional na próxima segunda (9) e não na próxima sexta, como informou parte da imprensa. O jornalista estava afastado desde que o seu filho, Vinícius Bonemer, de 19 anos, se envolveu em um acidente de carro com alguns amigos em uma estrada do Rio de Janeiro, nesta terça (3).

Até lá, o jornalista continua substituído por Chico Pinheiro, exceto no sábado, quando outros apresentadores assumem o noticiário.

O filho de Bonner dirigia de volta para o Rio quando o carro colidiu em um caminhão, por volta das 6h50 da manhã, próximo ao trevo de Búzios, na Região dos Lagos.

A Polícia Civil aguarda resultado do exame de alcoolemia. Os policiais informaram que ele deu entrada no hospital lúcido. Até o momento, o que se sabe é que o rapaz estava com a permissão para dirigir vencida.

Um dos amigos de Vinícius, Giuliano Castro, está internado no Hospital Samaritano, no Rio, e seu estado de saúde era considerado grave.