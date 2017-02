Aprenda a fazer empanada de tapioca com salame e coalho

Cansado de comer tapioca, crepioca, panquequioca? Nossa receita dessa semana é uma empanada de tapioca, com recheio de salame e queijo coalho.

Bem diferentona não é mesmo? Vamos ao passo a passo!

Ingredientes: Para a massa, você vai precisar de…

– 2 xícaras de massa para tapioca (beijú)

– 1/2 xícara de farinha de trigo

– 1 xícara de aveia em flocos

– 3 ovos de quintal

– 1/2 de azeite de oliva

– 1 colher de chá de fermento em pó

– 1/2 cebola

– 50g de queijo coalho

Bate tudo no liquidificador e reserva.

Já para o recheio, use 200g de salame fatiado. Você pode substituir por outro recheio de sua preferência, ou algo mais light.

– 1/2 cebola cortada em tiras finas

– 1/2 tomate cortado em tiras finas

– tempero verde picado (a seu gosto)

– uma pitada generosa de orégano, cebola desidratada e alho frito desidratado

Misture tudo e reserve.

Unte uma forma de sua preferência (usei uma furada no meio) com manteiga e farinha de rosca feita com biscoito água e sal triturado.

Coloque uma base da massa, acrescente parte do recheio. Depois coloque mais uma camada da massa, despeje o restante do recheio. Por fim, acrescente fatias de queijo coalho. Polvilhe alho frito desidratado e leve ao forno por cerca de 40 minutos (forno pré-aquecido a 180°).

Depois é só saborear.

Fonte: Cadu Freitas/Bahia na Lupa