O Carnagamboa 2017 dará ênfase especial para a riqueza cultural e valorização das manifestações cairuenses. A Prefeitura de Cairu, através da secretaria municipal da Cultura preparou uma apresentação especial para abertura oficial do carnaval, o folião além de curtir grandes atrações no palco e no mini trio, poderá conhecer de perto um pouco mais da diversidade cultural do único município – arquipélago do Brasil.

Um cortejo cultural percorrerá a rua principal da Gamboa abrindo oficialmente o Carnagamboa 2017, contando com a participação dos grupos de Capoeira Angola Horizonte dos Palmares, do Samba de Roda da Gamboa e ainda dos Caretas. A saída do cortejo está programada para sábado (25/02) às19h em frente da Igreja de Nossa Senhora da Penha. As marchinhas dos antigos carnavais darão o tom da festa.

De acordo com a secretária da Cultura, Graça Peleteiro, um trabalho de resgate e fortalecimento dos grupos culturais vem sendo realizado pela gestão. “Estamos promovendo diversas reuniões com os mais variados grupos culturais de nossas ilhas, com o objetivo de ajuda-los a se estruturar para participar não só do calendário de eventos do município, mas sim de eventos em todo o estado da Bahia. Temos uma riqueza cultural imensa que precisa ser valorizada”, ressaltou a secretária.

Ascom Cairu