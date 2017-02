Arena Itaipava Fest se despede do verão com festa beneficente

O evento reúne as bandas Sem Retoque, Maria Chic, Tomaki e Samba de Improviso, na Praia de Guaibim.

O último evento do projeto Arena Itaipava Fest, acontece no próximo sábado, 18 de fevereiro às 20h. Trata-se de uma festa com cunho beneficente, e contará com shows das bandas Sem Retoque, Maria Chic, Tomaki e Samba de Improviso. O evento que tem a marca da Doriva Produções & Eventos e Itaipava, contará ainda com a apresentação de grupos culturais de Valença.

O ingresso custa R$ 10 + 2kg de alimentos, ou R$ 15 reais (sendo 5 reais direcionados para compra de alimentos não perecíveis). Os alimentos serão doados dia 20 de fevereiro, em diversas comunidades carentes do município e no Lar dos Idosos.