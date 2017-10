São a apenas 173 km de Salvador por via terrestre e 60 km por via náutica, e abriga os destinos mais desejados dos turistas. Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá e Moreré são caminhos certos para quem procura sol e praia. As ilhas terão programação especial durante o feriado.

No feriado prolongado de 12 de outubro, o clima da primavera que se aproxima do verão, prepara as ilhas do Arquipélago de Tinharé, pertencente ao município de Cairu, para receber turistas da Bahia e de diversas partes do Brasil. A perspectiva da secretaria de turismo é de atingir 95% de ocupação nas quatro ilhas.

O município possui mais de 400 km2 de belezas naturais. O arquipélago reúne 26 ilhas. É de lá que estão algumas das praias mais procuradas do Baixo Sul: Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá e Moreré são destinos de nativos e turistas em curtas e longas temporadas.

Entre os atrativos região, além das águas claras e mornas, estão as belas paisagens, esportes radicais, visitação as baleias, manguezais, trilhas e o turismo histórico na sede Cairu. Morro de São Paulo, o terceiro destino turístico recebe aproximadamente 350 mil turistas por ano. Do total 85% de turistas ficam em Morro, 15% vão para as outras praias da região, como Boipeba e Moreré.

Programação Especial

Em Morro de São Paulo, a quinta-feira (12) terá Luau na Segunda Praia, sexta-feira (13) Festa na Toca do Morcego, no sábado (14) Festa na boate Pulsar. O domingo (15), terá um Passeio Ciclístico na Ilha de Tinharé, um trajeto de 25 km que sai de Morro de São Paulo até Garapuá.

Boipeba, conhecido pela tranquilidade, terá um final de semana agitado, com a presença dos atletas que participarão do Campeonato de Surf de Boipeba, o SUB 13, que vai acontecer na Praia da Cueira. Já Moreré e Garapuá é o destino ideal para quem quer silêncio, sombra e água fresca.

Como chegar no Arquipélago de Tinharé:

Partindo de Salvador existem várias opções: Se for de carro, a melhor opção é utilizar o sistema ferry-boat “Salvador – Bom Despacho”, na Ilha de Itaparica, de onde é possível seguir pela rodovia BA-001, passando por Nazaré das Farinhas, até a cidade de Valença, por 105 km. Chegando a Valença existem barcos e lanchas rápidas que saem a cada uma hora. O trajeto pode durar de 30min a 1h30 mim.

Outra opção é seguir de Salvador direto para Morro, por via marítima. Em frente ao Mercado Modelo, saem vários catamarãs. A viagem é feita beirando a costa e dura em média 2h30. Existe ainda a possibilidade de fazer o trajeto semi terrestre, ou seja, metade por mar, metade por terra. A viagem dura 2h30, com três baldeações. Existem barcos particulares que fazem a linha de Morro para Boipeba, Garapuá, Moreré e Cairu.

Para os que querem uma viagem mais rápida e panorâmica, a opção é via aérea. Existem vôos diretos fretados que saem do Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães para Morro de São Paulo e para Boipeba. A duração da viagem é de aproximadamente 30min. Apenas duas empresas operam no trajeto, por isso vale à pena fazer a reserva antecipadamente. Para os turistas que saem de São Paulo, a empresa Azul opera um voo semanal Campinas Valença, com chegadas e saídas apenas às quintas-feiras.

