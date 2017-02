A Associação de Ciclistas de Valença (ASSOCIVA) realizou no último domingo (12), o Mutirão de Limpeza na estrada Valença x Guaibim, mais o trecho de estrada do Atracadouro. O evento teve o apoio da secretaria municipal de Meio Ambiente e da empresa SP Ambiental.

A iniciativa contou com a participação de cerca de 50 pessoas entre ciclistas, comunidade e estudantes da Escola João Cardoso. O equivalente a uma caçamba e mais uma pick up (modelo Strada Fiat) de lixo foi recolhido durante o Mutirão. Ao longo do trajeto, o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcelo Borges, coordenou um trabalho de conscientização sobre preservação do meio ambiente com a distribuição de panfletos.

Fonte: Ascom Valença

Fotos: Divulgação/Ascom Valença