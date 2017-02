Atrações do Carnaval de Ilha Grande na Baía de Camamu são divulgadas

Neste domingo (19), a Prefeitura de Camamu divulgou oficialmente a grade de atrações do Carnaval de Ilha Grande que faz parte da tradição dos festejos carnavalescos do município de Camamu.

O evento acontecerá do dia 25 a 27 de Fevereiro contando com 10 atrações e blocos locais. A festa é realizada pela Prefeitura de Camamu e conta com o apoio da Bahiatursa.

As atrações são: Pirilampo, Xeque Mate, Banda Marlon Tigrão, Diboa Prazuar, Grupo Imagem, O novo Eskema, Ed o Barão, Dj Osmar, Jonny Reis e Tchalie Tchalie.

Fonte: Ascom/Camamu