Axé e samba dão o tom da primeira noite do Festival do Morro

Até São Pedro colaborou e segurou a chuva na noite de abertura da oitava edição do Festival do Morro, na noite desta quinta-feira (2/11). Axé, samba e manifestações tradicionais da cultura do Baixo Sul encantaram baianos e turistas, no primeiro dia do evento.

Era fim de tarde e a movimentação no palco da Praça já era intensa. A Boneca Zazá fez animação da criançada. Como tradicionalmente acontece, a festa começou com manifestações culturais, marcada pela presença do grupo Os Caretas, que fez um cortejo até o fim da Segunda Praia e retornaram em arrastão para a praça. Os Caretas é um grupo centenário, que remonta a história da região, quando os escravos utilizavam instrumentos de trabalho, como enxadas e búzios para encher seus espíritos de alegria.

Segundo informações da Polícia Militar, cerca de 5 mil pessoas prestigiaram a festa, em clima foi de tranquilidade. O policiamento foi reforçado nas praias e na Vila. Antes de entrar na arena todas as pessoas eram revistadas, gerando um clima de segurança no público. Não houve registros de violência. [Show slideshow] O Festival de Morro continua nesta sexta-feira (3), com uma programação especial voltada para o Palco da Praça. Às 18h tem Samba de Roda do Baixo Sul. Em seguida, apresentação de capoeira, e a tradicional manifestação cultural Puxada de Rede. À partir das 20h a animação fica por conta da banda Tribo do Jorge.

