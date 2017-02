Dados foram divulgados nesta segunda (6), pela Secretaria de Saúde.

Dos 11 casos, 2 foram descartados e 9 seguem sob investigação.

Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) nesta segunda-feira (6), a Bahia registrou 11 casos suspeitos de febre amarela em 2017.

Ainda de acordo com a Sesab, os casos foram registrados em seis municípios: Coribe (4 casos), Teixeira de Freitas (03), Itiúba (1), Itamaraju (1), Mucuri (1) e Nova Viçosa (1). Desses, dois foram descartados após exames laboratorialmente e nove casos permanecem em investigação.

Salvador

Desde a última terça-feira (31) que, em Salvador, para ter acesso à vacina contra a febre amarela é necessário apresentar um comprovante de viagem para uma das regiões identificadas como áreas de risco da doença.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a decisão tem como objetivo diminuir a procura de pessoas que não correspondem ao público alvo do calendário de vacinação, que é formado por crianças e viajantes em risco.

Além do comprovante da viagem, quem procurar os postos de Salvador para se vacinar precisa apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), caderneta de vacinação e identidade com foto. Crianças não precisam comprovar viagem, pois fazem parte do público alvo do calendário, e não terão restrição.

Fonte: G1 Bahia