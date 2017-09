Vagas serão disponibilizadas sempre nas sextas-feiras, às 12h, e não mais todo dia 15 de cada mês

O sistema de agendamento para o recadastramento biométrico em Valença mudou. A partir desta sexta (29/9), as vagas com hora marcada serão disponibilizadas semanalmente, sempre as sextas-feiras, a partir das 12h, e não mais todo dia 15 de cada mês.

Para agendar, os interessados deverão acessar o site do TRE (www.tre-ba.jus.br) e seguir, por meio do menu principal, o caminho: Eleitor > Agendamento Biometria e clicar emAgende o seu atendimento. O eleitor que não puder comparecer na data e horário marcado deverá acessar a página do agendamento e efetuar o cancelamento.

Além do recadastramento biométrico, o eleitor também pode agendar atendimento para os seguintes serviços: alistamento eleitoral (primeiro título de eleitor), transferência, segunda via, regularização/atualização dos dados cadastrais.

Após o agendamento ser realizado pelo site, o eleitor deverá comparecer no Fórum Eleitoral de Valença, localizado na Rua Guido Araújo, s/n, Novo Horizonte, na data e horário indicado, portando original e cópia de documento de identidade oficial com foto e do comprovante de endereço (emitido há, no máximo, três meses). Para casos de transferência, são aceitos comprovantes com mais de três meses e menos de um ano.

Atendimento sem agendamento

O eleitor tem também a opção do atendimento sem agendamento. Diariamente, são realizados 450 atendimentos no Fórum Eleitoral de Valença, sendo 270 para atendimento normal e 180 para agendamento.

O funcionamento do Fórum Eleitoral de Valença é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30.

Ascom/TRE Bahia

Matéria: Thiego Souza