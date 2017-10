Para tornar mais célere o processo biométrico no interior do estado, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) firmará, nesta sexta-feira (27/10), termo de parceria com mais três municípios. Desta vez, os convênios serão firmados com as prefeituras de Valença (ZE 31ª), Nazaré (ZE 30ª) e Itaparica (ZE 141ª).

A cerimônia terá a participação do presidente do Regional, desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano e dos respectivos prefeitos, Ricardo Silva Moura, Eunice Soares Barreto Peixoto e Marlylda Barbuda dos Santos. O recadastramento biométrico é obrigatório e o eleitor que não atender a convocação da Justiça Eleitoral terá o título cancelado.

Em Valença, o evento está previsto para 11h, na Câmara Municipal, Rua Comendador Madureira, nº 10, Centro. Na cidade de Nazaré, a cerimônia acontecerá por volta das 15h, no Salão Nobre da Câmara Municipal, Praça Alexandre Bitencourt, 7 – Centro. Já em Itaparica, o convênio será firmado às 17h, no Mirante do Solar – Casa Cultura e Ética – Rua Mansão Filho, 130.

A pouco mais de três meses para o término do recadastramento (31 de janeiro de 2018), apenas 41.415 (53,38%), do total de 77.581 eleitores aptos ao voto na cidade de Valença e do município sede, Cairu (pertencentes à Zona Eleitoral 31ª), recadastraram a digital. O que significa dizer que 36.166 eleitores ainda não passaram pelo procedimento. Itaparica e sua sede, Vera Cruz (141ª ZE), somadas possuem 49.398 eleitores. Desses, apenas 19.063 (38,59%) estão biometrizados. Assim, 30.335 eleitores ainda estão em débito com a Justiça Eleitoral.

Veja os documentos necessários para a realização do recadastramento biométrico

Matéria: Hellene Silva