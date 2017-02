Numa ação irreverente, a equipe da Secretaria Municipal de Juventude de Cairu preparou uma intervenção artística chamada de “Blitz de Consciência” por um Carnaval de sucesso influenciando os participantes a evitar os excessos que causam muitos problemas que a festa pode resultar.

Em meio à folia, a equipe da Sejuve vai chamar atenção para temas importantes como o combate ao uso de drogas, a prevenção da gravidez e de doenças sexualmente transmissíveis, o incentivo à cultura de paz, para que todos curtam o Carnaval sem violência. A campanha também irá falar sobre a exploração sexual de crianças e de adolescentes, o racismo, o preconceito, o desrespeito e a desvalorização da mulher e promete sacudir moradores e turistas com uma turma animada que vai passar várias mensagens de conscientização de uma forma muito especial sobre curtir a festa com uma alegria que dure o ano inteiro sem consequências negativas.

“Nós estamos aqui pra chamar a atenção da galera que quer curtir o carnaval, mas que a festa não venha trazer nenhum prejuízo à sua vida. Jovem com saúde e consciência é aquele que pensa na consequência. Queremos um Carnaval com alegria e sem arrependimento”, diz Fátila Santana, articuladora de Juventude da Gamboa.

A Sejuve também fará parceria com a Secretaria de Saúde no stand que terá uma técnica de enfermagem à disposição para orientações sobre uso de preservativos e dicas sobre saúde. O stand, próximo ao palco principal, será aberto durante as noites com ênfase à campanha sobre cada tema.

Ainda nas noites do CarnaGamboa, a Sejuve vai usar o palco principal durante os intervalos das bandas para destacar os temas com muita criatividade e descontração.

Uma das ações será a Arena Juventude Show, que vai colocar um palco na praia para realizar ensaios de dança ao por do sol no dias 26 e 27 (domingo e segunda), com o grupo dos bailarinos e instrutores de ritmos, conduzido pelo Professor Matheus Imperial com a participação do Movements Cia de Dança, que é coordenado por Thiago Mascarenhas, com o reforço do estudante da Fundação Cultural da Bahia William Santana. Juntos eles formaram o grupo Equipe Show Dance.

Pra fechar a proposta, a Sejuve traz o ator, YouTuber e roteirista do grupo 10ocupados Leozito Rocha, além do famoso humorista Dum Ice, da música resenha “Litorar”, do badalado Cd “Aki Fúria”, sucesso na internet, como atrações no palco da Arena da Juventude Show do CarnaGamboa.

Fonte: Ascom Cairu