A administração municipal de Cairu entregou mais uma obra para os cairuenses na última sexta-feira (22). Desta vez, a localidade beneficiada foi Boipeba, que ganhou um novo terminal de cargas. O novo atracadouro possibilitará o desafogamento do píer de passageiros, já que será utilizado exclusivamente para carga e descarga de materiais. A expectativa é que o novo terminal incentive os investimentos e o desenvolvimento da ilha, uma vez que facilitará o acesso das cargas ao distrito.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Fernando Brito destacou a relevância da obra. “Esta é uma obra de pequeno porte, mas de grande importância para Boipeba. Só quem conhece de perto a realidade da ilha sabe o quanto este novo terminal melhorará o acesso das cargas e materiais, esta obra é a reafirmação do nosso compromisso com o desenvolvimento de Boipeba”, ressaltou Brito.

A obra foi indicação do vereador Francisco Alves, popularmente conhecido como Tião, ao Poder Executivo. “Indicamos essa obra porque sabemos de sua importância para nossa comunidade, tenho certeza de que a gestão municipal ainda realizará muito mais pelos boipebanos”, disse o vereador.

Na oportunidade, o prefeito Fernando Brito também autorizou ao secretário municipal de Planejamento Urbano e Infraestrutura, Benedito Passos, a dar início aos encaminhamentos para ampliação das pontes do Ribeirinho e da Matança, ambas em Boipeba. Uma outra obra que será inaugurada, em breve, na contracosta da ilha de Boipeba é a reforma total do Colégio Municipal de São Sebastião. Um destaque importante foi ressaltado pelo secretário Benedito Passos, sobre a orientação do prefeito Fernando Brito, para que em todas as obras realizadas sejam utilizadas mão de obra local.

Participaram da cerimônia de inauguração a primeira-dama Adriana Brito, o vice-prefeito Maneca Ché, o ex-prefeito Manuel Peleteiro, os secretários municipais Benedito Passos, Isabela Brito, Graça Peleteiro, Ricardo Palma, Italuana Guimarães, o sub-secretário da saúde Alex Batista, o presidente da Câmara Abdon Ché, os vereadores Tião, Cláudio Brito, Paulinho e Ivan de Gerino, além de assessores municipais.

Fotos: Ascom Prefeitura de Cairu