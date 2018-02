Balanço do Ministério da Saúde divulgado hoje (7) atualiza em 353 o número de casos confirmados de febre amarela e em 98 os óbitos provocados pela doença entre 1º de julho de 2017 e 6 de fevereiro deste ano. No mesmo período do ano passado, foram confirmados 509 casos e 159 óbitos.

De acordo com o boletim, foram notificados em todo o país 1.286 casos suspeitos de febre amarela, sendo que 510 foram descartados e 423 permanecem em investigação.

“Os informes de febre amarela seguem, desde o ano passado, a sazonalidade da doença, que acontece, em sua maioria, no verão. Dessa forma, o período para a análise considera de 1º de julho a 30 de junho de cada ano”, informou a pasta.

Distribuição de casos de febre amarela notificados entre 1º de julho de 2017 e 6 de fevereiro de 2018.

UF (LPI)* Notificados Descartados Em Investigação Confirmados Óbitos AC 1 0 1 – – AP 2 2 0 – – AM 5 2 3 – – PA 24 15 9 – – RO 8 5 3 – – RR 2 2 0 – – TO 12 6 6 – – AL 2 1 1 – BA 22 10 12 – – CE 2 2 0 – – MA 1 1 0 – – PE 1 0 1 – – PI 3 1 2 – – RN 1 1 0 – – SE 1 0 1 – DF 33 19 13 1 1 GO 31 16 15 – – MT 1 0 1 – – MS 5 4 1 – – ES 64 42 22 – – MG 358 116 85 157 44 RJ 40 3 3 34 12 SP 607 242 204 161 41 PR 32 14 18 – – RS 15 4 11 – – SC 13 2 11 – – Total 1.286 510 423 353 98

Fonte: Agência Brasil com informações do Ministério da Saúde