Brinquedistas deram o tom da festa com suas fantasias e muita animação.

O povo brasileiro é um povo alegre e dançante e o carnaval é um grande exemplo disso! É tempo de alegria, de festa popular, de rever os amigos e dar muitas risadas das fantasias inusitadas, das músicas e palhaçadas da turma. E foi neste clima de alegria e muita animação que a Brinquedoteca Catavento promoveu uma prévia do Carnaval na manhã desta quarta-feira (22), para as crianças dançarem e brincarem ao som das marchinhas embaladas pela Filarmônica 7 de Setembro. Alunos, professores e convidados puxaram o Bloco dos Baixinhos e deram o tom da festa com suas fantasias coloridas, muitos confetes e serpentinas.

O Carnaval pode ser o que você fizer dele, então aproveite esse momento para curtir muito seus pequenos e ensiná-los a se divertir. Não se esqueça de separar a fantasia, comprar confetes e serpentinas e reunir a turma!

