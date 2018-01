O padroeiro de Cairu, São Benedito, foi celebrado neste domingo (07), com missa no Convento de Santo Antônio e desfile de grupos culturais pelas ruas da cidade

O domingo, 07, foi repleto de devoção e cultura na Sede de Cairu, que celebrou a tradicional festa em louvor ao padroeiro São Benedito. A missa festiva foi celebrada pelo Frei Aloísio e lotou a Igreja de fieis. Ao término da solenidade, foram distribuídos os disputados pãezinhos de São Benedito, que segundo os devotos garantem fartura na mesa o ano inteiro. As homenagens ao padroeiro continuaram com a procissão pelas vias principais.

O cortejo foi abrilhantado pela participação de grupos culturais locais como os Congos, Chegança, Fanfarra Municipal de Cairu (FAMUCA), Filarmônica Centenária Cairuense, Congos Mirins de Cairu e Dondoca. A festa se encerra nesta segunda-feira com a apresentação da Barquinha e festa popular.

Diversas autoridades e personalidades participaram da missa e das comemorações deste domingo, entre elas o prefeito Fernando Brito e a primeira-dama Adriana Brito, os prefeitos de Valença e de Taperoá, respectivamente Ricardo Moura e Rosival Lopes, os deputados federais Nelson Pellegrino e Paulo Magalhães, os deputados estaduais Rosemberg Pinto e Hildécio Meireles e a juíza de Direito, Dra. Alzeni Barreto.

Em entrevista ao Valença Agora, o prefeito Fernando Brito classificou a festa de São Benedito como a maior festa católica do município. “Que se mistura às tradições culturais, que por sinal, são muito fortes e preservadas em todo o arquipélago”, acrescentou o prefeito. Brito disse também que a festa marca o encontro de cairuenses e amigos de Cairu. “Existe uma confraternização muito grande e essa energia e reciprocidade faz com que esse seja um momento de importância para a cultura do município de Cairu”, pontuou.

Além de nativos, a festa de São Benedito atrai turistas de várias regiões que vem apreciar a riqueza cultural do município, como é o caso do turista Cássio Rabelo e sua família, moradores de Brasília. “É uma satisfação enorme ver aqui numa comunidade distante dos grandes centros a cultura brasileira ser preservada e praticada com tanta intensidade e com tanta beleza. Fico muito feliz e agradeço imensamente em meu nome e no nome da minha família pela receptividade sempre comum e sempre praticada pelo povo baiano”, disse o visitante.

