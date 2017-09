O município de Cairu, no Baixo Sul da Bahia ganhou nota ‘A’ no programa Mapas Turísticos do Brasil – um instrumento do Ministério do Turismo, divulgado na última quinta-feira (14), que seleciona as cidades indutoras do turismo no país, e aponta as prioridades para as políticas públicas do setor.

De acordo com mapa, 53 municípios baianos estão nas categorias A, B e C. São aqueles que concentram o maior fluxo de turistas domésticos e internacionais. Os demais 97 municípios figuram nas categorias D e E. Esses os que não possuem fluxo, no entanto precisam de apoio para a geração e formalização de empregos e estabelecimentos de hospedagem.

Internacionalmente conhecido por possuir atrativos naturais como Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá e Moreré, Cairu também possui uma sede que reconta a história do Brasil Colônia, através de suas igrejas, casarios, ladeiras e ruas de pedra.

“Além das belezas do bioma que integra a APA Tinharé, Cairu possui um povo acolhedor, que recebe o turista de braços abertos e sorriso no rosto, sem falar de um excelente parque hoteleiro e toda infraestrutura para receber bem os visitantes”, afirma o prefeito, Fernando Brito.

Para Edson Caporazzo, secretário municipal de Turismo, a classificação não poderia ser diferente. ”É o resultado de um trabalho conjunto entre o poder público e o trade, para melhorar cada vez mais, o receptivo turístico do município”, comemora.

A classificação A, do Ministério do Turismo, também foi atribuída na Bahia aos municípios de Bom Jesus da Lapa, Ilhéus, Itacaré, Lençóis, Porto Seguro e Salvador. Em todo o país, foram listados 3.285 municípios em 328 regiões turísticas, um crescimento exponencial em relação ao Mapa de 2016, quando foram registradas 2.175 cidades em 291 regiões.

Fonte: Divulgação/LK Comunicação