O prefeito de Cairu, Fernando Brito, participou na última quinta-feira (06) em Gandu juntamente com prefeitos da região da formalização do Consórcio Interfederativo de Saúde para gestão da Policlínica Regional que atenderá doze municípios do Baixo Sul: Cairu, Camamu, Gandu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Piraí do Norte, Taperoá, Teolândia, Valença e Wenceslau Guimarães. Na oportunidade, o prefeito de Gandu, Leonardo Cardoso, foi escolhido para ser o presidente do consórcio e responsável pela gestão do equipamento.

A Policlínica Regional será implantada em Valença e custará cerca de R$ 20 milhões, entre obras e equipamentos que serão assumidos integralmente pelo Governo do Estado. Já a manutenção será compartilhada entre o Estado, que financiará 40% dos custos, e os municípios consorciados, que vão cobrir os 60% restantes, proporcionalmente à sua população. De acordo com a secretária municipal da Saúde, Italuana Guimarães, com a policlínica será possível ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade e descentralizar a assistência à saúde.

O prefeito Fernando Brito destacou a importância da parceria entre os municípios e o Estado. “Essa iniciativa só é possível graças a união dos municípios e a cooperação do Governo do Estado, sem a parceria nada disso seria viável . Esse é mais um exemplo de que juntos os municípios da região são mais fortes”, disse Brito.

A assinatura da ordem de serviços para início das obras está prevista para o próximo dia 20, em Valença, com a presença do Governador Rui costa.

Ascom Prefeitura de Cairu