Festa do padroeiro da sede do município contou com apresentações culturais

Cairuenses e visitantes acompanharam neste último domingo (08), na Sede de Cairu, o encerramento dos ciclos de festejos em honra à São Benedito. Este ano, o número de filhos da terra e fiéis vindo de cidades vizinhas foi superior aos anos anteriores por conta das obras de recuperação da estrada que liga Cairu a Nilo Peçanha que já se encontram em estágio avançado.

O prefeito Fernando Brito e a primeira dama Adriana Brito participaram das comemorações acompanhados de secretários, assessores e de comitivas vindas das ilhas, além do deputado estadual Rosemberg Pinto e do deputado federal Paulo Magalhães. O deputado estadual Hildécio Meireles também prestigiou os festejos. Após a missa solene celebrada no Convento de Santo Antônio, foi distribuído o famoso pãozinho de São Benedito, também conhecido como o santo cozinheiro, que segundo os fiéis garante fartura na mesa por todo o ano. Em seguida o colorido dos grupos culturais tomou conta da cidade.

Pela tarde houve a tradicional troca da coroa do velho para o novo Rei de São Benedito e de seu séquito real. Na sequência da programação aconteceu a descida do Mastro de São Benedito com a disputa dos fiéis pelas folhas que estiveram ornando a Bandeira do Santo e que para os devotos têm forças medicinais. A parte profana da festa ficou por conta das bandas Raneychas, Neto LX, Pra Casar, Bahia Love, Sinho Bernado e Nea Anjos.

Fotos: Divulgação/Ascom Cairu