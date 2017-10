Campanha do Rastreamento do Câncer de Mama ultrapassa meta de exames em Valença

Valença foi considerada o melhor município em 13 anos de atuação da carreta, em termo de organização e adesão

A carreta itinerante de mamografia digital da Campanha de Rastreamento de Câncer de Mama, disponibilizada pelo Governo do Estado, realizou 3.423 exames de prevenção do câncer de mama em Valença, ultrapassando a meta de 3.000. Valença foi o melhor município em 13 anos de atuação da carreta, em termo de organização e adesão, segundo Cristiano, coordenador da carreta. Além das mamografias foram disponibilizados atendimentos de: aferição de pressão – total de 1.800, glicemia capilar – 500 e auricoleterapia – 50.

A prefeitura de Valença foi parceira da ação e mobilizou toda a equipe da secretaria municipal de Saúde para ajudar nos atendimentos realizados na Praça da República, local em que a carreta ficou alocada por 15 dias.

Jucélia Nascimento, diretora da DIPRO/ Sesab, também avaliou muito bem a parceria com a secretaria de Saúde de Valença e os resultados alcançados. E, ressalta a importância desse tipo de campanha para a população baiana, reforçando que a saúde pública tem sido uma grande prioridade do Governo Estadual.

O prefeito de Valença, Ricardo Moura, também agradeceu a parceria com o governo do Estado, e parabenizou o excelente trabalho da equipe de Saúde do município: “A secretaria está de parabéns! Contamos com profissionais muito comprometidos e capacitados. Também gostaria de destacar que esta parceria com o Estado tem sido fundamental, inclusive com a construção da maior obra de todos os tempos em Valença que é a Policlínica Regional. Somos gratos ao governador por isso e também seguiremos pautando a saúde como prioridade no nosso município, pensando sempre no melhor para a nossa gente”.

“O Rastreamento do CA de Mama ficará para a história em Valença. Conseguimos fazer um evento organizado, disponibilizamos transportes e lanches para todas as mulheres da zona rural, e muito compromisso para conseguirmos ultrapassar a meta. Agradeço a Deus, a nosso gestor Ricardo Moura, ao Governo do Estado e a nossa equipe de Saúde que mostrou mais uma vez seu profissionalismo e competência”, ressaltou Jeanine Fonseca, secretária municipal de Saúde.

