Nem bem começaram as vendas e os ingressos com camping, tanto individual quanto duplo, para a Campus Party Bahia (CPBA), já esgotaram. O evento, que chega ao estado pela primeira vez, será realizado entre os dias 9 e 13 de agosto, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mais de três mil barracas, disponibilizadas para os campuseiros, público fiel do evento, foram adquiridas em menos de um mês de comercialização dos ingressos.

A vinda do megaevento para a Bahia – que já está na 11ª edição, no Brasil – foi articulada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti). “Essa é a prova de que a Bahia é o estado da inovação e do desenvolvimento. Não é somente um evento, trata-se de um acontecimento que certamente marca um novo tempo da tecnologia no estado”, destacou o titular da Secti, Vivaldo Mendonça.

Vendidas a preços promocionais (R$ 120), as barracas oferecem ao campuseiro área exclusiva para descanso e serviço de camping. “Esta é a maior aglomeração de barracas que já fizemos fora de São Paulo”, garante o presidente da Campus Party, Francesco Farruggia. Os ingressos que asseguram acesso aos cinco dias do evento, sem acampamento, ainda estão disponíveis no primeiro lote; eles custam R$ 150 e podem ser parcelados. O preço do lote vira em junho.

Programação

Serão cinco dias de programação, 24 horas por dia, durante cerca de 300 horas de conteúdo em mais de 30 áreas de conhecimento. Os números impressionantes devem atrair mais de quatro mil geeks e nerds da Bahia e de outros estados brasileiros – pessoas que, geralmente, têm muita afinidade com tecnologia, eletrônica, jogos eletrônicos ou de tabuleiro – à maior experiência tecnológica do mundo.

Ascom Governo da Bahia

Fotos: Divulgação