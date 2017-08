Caravana ID Jovem estará em Valença no próximo dia 14 de agosto

Valença recebe a caravana ID Jovem no próximo dia 14 de agosto. O evento será realizado no auditório do CEEPS (antigo COESVA), a partir das 9h e contemplará também a juventude cairuense.

A Identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem, é o documento que possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada em eventos artístico-culturais e esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual, conforme disposto no Decreto 8.537/2015.

O direito do jovem de 15 a 29 anos à cultura e mobilidade urbana está garantido no Estatuto da Juventude (Lei 12.852), aprovado em agosto de 2013 após uma luta histórica dos movimentos sociais de juventude. Regulamentado em outubro de 2015, a ID Jovem se tornou realidade em dezembro de 2016, após amplo debate entre o governo federal e todos os atores envolvidos, como entidades representantes de artistas, promotores de eventos, donos de casas de espetáculos e associações de empresas que possuem a concessão para prestar o transporte público interestadual terrestre e aquaviário; bem como as Agências Nacional Reguladoras de Transporte Terrestre (ANTT) e Aquaviário (Antaq).

A estimativa é de que um milhão de jovens sejam beneficiados pelo documento. A ID é concedida aos jovens de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais. Além disso, para ter acesso ao benefício é necessário baixar o aplicativo do programa ou imprimir a ID.