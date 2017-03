O CarnaGamboa é considerado, há muitos anos por todos, o melhor carnaval do Baixo Sul da Bahia. Sua organização impecável, megaestrutura, atrações e a participação popular empolgam moradores e visitantes, numa mistura-foliã incomparável, que resulta em plena satisfação geral. Este ano o prefeito de Cairu, Fernando Brito, não abriu mão da diversidade cultural, ampliando espaços físicos, com o tema “Praia e Folia no Carnaval da Bahia”, juntando grupos tradicionais da cultura cairuense, youtubers famosos, companhias de dança e bandas de todos os ritmos, oferecendo os mais diferentes repertórios.

A abertura do CarnaGamboa 2017 foi realizada na noite de 25 de fevereiro, com a bela plasticidade da “Levada Cultural”, formada pelos grupos de capoeira, samba de roda Nossa Senhora da Penha, Caretas (Zambiapunga), charanga Sabor de Álcool, rei Momo, rainha do carnaval, autoridades, nativos e visitantes. Após a entrega das chaves ao Momo, desfilaram musicalmente no palco principal Samba de Improvizzo, Danniel Vieira e o rei da bregadeira, Boyzinho. Nesta mesma estrutura, instalada no campo de bola da Gamboa, cantaram também, no domingo de carnaval, as bandas Filhos de Jorge, Swingão do Max e Sem Retoque.

Mantendo a mais gostosa tradição do carnaval da Gamboa, o minitrio EduSom arrastou multidões pela verdejante passarela, dias 26 e 27, com as bandas Medida A2, Bonecos, Banda K, Soul Bamba, Filhos de Jorge, Swyngão do Max, Sem Retoque, Mara Ribeiro, Sinho Bernardo e Ramon dos Teclados.

Mas a grande novidade ficou por conta do lançamento da “Arena Juventude Show”, com palco armado na praia, as presenças do grupo ‘Equipe Show Dance’ e dos youtubers Leozito Rocha\Dum Ice, do “Aki Fúria” (10ocupados). A secretaria municipal da Juventude de Cairu abarcou essa senhora ação inédita, criativa e irreverente, fazendo além de intervenções artísticas, “Blitz de Consciência”, incentivando o público a evitar os excessos, combatendo as drogas, prevenindo a gravidez, as doenças sexualmente transmissíveis e incentivando a cultura da paz. Na arena foram realizados performances diversas e os fantásticos ensaios de fitdance no pôr do sol, com o grupo coordenado pelos dançarinos Matheus Imperial, Thiago Mascarenhas e William Santana. O ‘Equipe Show Dance’ também fez participações especiais no palco principal, durante os shows do CarnaGamboa.

“A crise econômica teve uma participação acentuada na montagem deste carnaval. Entretanto, tivemos como aliados a criatividade, as soluções inteligentes e o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria do Turismo e Bahiatursa. Sendo que as estratégias de ações, a grade de atrações, o excelente nível de organização, a segurança, nosso receptivo, os gestos generalizados de gentileza do folião e as novidades apresentadas pela união de esforços das nossas equipes de trabalho, garantiram ao CarnaGamboa 2017 a manutenção do consolidado título de melhor carnaval da região. Estão todos de parabéns”, assegurou o prefeito Fernando Brito.

Ascom/Cairu