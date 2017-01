Evento terá apoio do Governo do Estado e inovação na localização

O Carnagamboa 2017 foi a pauta principal da reunião que aconteceu nesta quinta-feira (26/01) entre o secretário de Turismo de Cairu, Edson Caparozzo, a superintendente de Turismo, Diana Farias, e o secretário estadual de Turismo da Bahia, José Alves. O evento, já consolidado como o maior do Baixo Sul, que agrega grandes shows e manifestações culturais acontecerá de 25 a 28 de fevereiro e deverá contar mais uma vez com o apoio do Governo do Estado através da Setur.

A grande novidade do Carnagamboa deste ano promete ser a localização do palco principal. Buscando um espaço mais amplo para atender um público médio de 20 mil pessoas por noite, a Prefeitura de Cairu apostará na inovação e montará uma grande estrutura nas areias da Praia Linda. A experiência adquirida pela administração municipal na realização com sucesso em grandes eventos na praia, a exemplo do Festival do Morro, certamente será um fator importante nesse novo desafio. Os foliões mais tradicionais que gostam de brincar atrás do mini-trio continuarão com a animação garantida na rua principal da Gamboa. As apresentações culturais também serão mantidas na Vila,bem como o bloco infantil.

De acordo com o prefeito Fernando Brito,toda a estrutura será montada pensando no folião.”O Carnagamboa é um dos grandes eventos do nosso calendário e também responsável pelo aquecimento da economia,além de geração de emprego e renda para os cairuenses. Diversas secretarias trabalham em conjunto para fazer um evento grandioso que envolve a ampliação de diversos serviços como equipe de limpeza pública, atendimento médico emergencial,maior número de salva vidas,assim como maior contingente de policiamento”, destacou o prefeito.