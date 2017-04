O Cartório da 31ª Zona Eleitoral informa aos eleitores de Cairu e Valença que, “em virtude do período de revisão extraordinária, com coleta de dados biométricos, o horário de atendimento ao público, exclusivamente para a este fim, será alterado. A partir de 25 de abril de 2017, terça-feira, a revisão biométrica poderá ser feita de 8h30 às 17h30”, orienta comunicado divulgado nesta segunda-feira (24).

Acompanhe o restante do comunicado:

O horário do protocolo e do atendimento para outros fins (por exemplo, informações sobre processos) continuará o mesmo: de 8h30 às 13h30. Vale dizer, a mudança do horário vale exclusivamente para o atendimento da revisão extraordinária com coleta de dados biométricos.

A medida se justifica pela enorme demanda de atendimento esperada até o final do prazo da revisão em 31.01.2018 e das consequências negativas para o eleitor que deixar de fazer o procedimento. Como já informado anteriormente, calcula-se uma média de, aproximadamente, 250 (duzentos e cinquenta) atendimentos diários para se conseguir concluir a revisão no prazo, mas a média atual é de 60 (sessenta) atendimentos diários em virtude da falta de procura dos eleitores. Mantida a média atual, no período final da revisão biométrica, será insuportável a quantidade de pessoas a serem atendidas e a consequência será o cancelamento das inscrições eleitorais de milhares de pessoas.

Reitera-se, mais uma vez, a possibilidade de agendamento de data e horário pela internet, por meio da página do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br). Trata-se de serviço que tem proporcionado muita comodidade aos eleitores que planejam com um mínimo de antecedência a ida ao Cartório Eleitoral. Nessa página, deve-se acessar o link SERVIÇOS AO ELEITOR ou ELEITOR. Em seguida, deve ser acessado o link PRÉ-ATENDIMENTO ELEITORAL – TÍTULO NET e ler as orientações de como utilizar o serviço. Será visualizado o link INICIAR REQUERIMENTO, por meio do qual o eleitor fará a sua solicitação. Ao final, após a confirmação do requerimento, na parte inferior da página da internet, existe a opção link AGENDAR HORÁRIO, com opções de data e horário de atendimento.

Não se pode deixar de informar que o agendamento de horário foi suspenso durante o fechamento do cadastro em 2016 e, se isso ocorrer novamente, a quem deixar para a última hora não restará alternativa senão passar horas na fila aguardando atendimento. Em síntese, não deixem para o segundo semestre porque a previsão é de piorar muito o número de pessoas a serem atendidas.

Cartório da 31ª Zona Eleitoral

31ª Zona Eleitoral – Valença e Cairu

(75) 3641-3061