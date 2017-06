“O São João deixou de ser apenas uma festa musical e se tornou um evento econômico”, defendeu o presidente da CDL, Osni Bulcão

Por entender que o São João se tornou uma festa que contribui para o crescimento da economia da cidade, a Casa do Empresário e a Prefeitura de Valença realizaram, na segunda-feira, dia 29 de maio, uma reunião com a presença de empresários, onde foi debatida a viabilidade, ornamentação e patrocínio para realização dos Festejos Juninos de 2017. O objetivo do evento, além de manter a tradição da festa, é movimentar o comércio de Valença.

Paulo Martins, secretário de Indústria e Comércio, entende a importância das entidades e dos empresários para realização da festa, e juntos decidir o melhor caminho à ser seguindo para realização da festa. “Queremos tomar uma decisão com a participação dos empresários. Afinal, eles são beneficiados com a festa, sustentam a economia do nosso município e geram muitos empregos”, observou o secretário. O empresário e presidente da CDL, Osni Melgaço Bulcão, falou em nome da classe e defendeu com firmeza a parceria e a realização dos festejos. “O São João deixou de ser apenas uma festa musical e se tornou um evento econômico. É nessa época que vendemos mais e, consequentemente, geramos mais empregos”, pontuou.

Além dos empresários, participaram da reunião os secretários: Sinésio Cabral (Administração), Margarete Moura (Promoção Social), Janete Vomeri (Cultura), Vanessa Andrade (assessora de comunicação) e representantes das entidades.