A Casa do Empresário, formada pela Associação Comercial e Empresarial (ACE), Câmara de Dirigentes Lojistas de Valença (CDL) e Sindicato Comercial dos Varejistas de Valença (SINCOMVAL), realizou na noite dessa terça-feira (07) a Assembleia Geral, destinada à apresentação da proposta da Campanha de Natal, do Prêmio Melhores do Ano e da proposta salarial 2017/2018.

Conforme o estatuto, a convocação dos associados foi feita por meio de publicação de edital na imprensa local da cidade e por meio de envio de e-mail e ofício para todos os associados. Iniciada a assembleia, foram apresentados os novos associados presentes. O presidente da SINCOMVAL, Antônio Machado que a instituição está participando ativamente na elaboração de Políticas Públicas para do Desenvolvimento do Setor Varejista, em um evento realizado em Salvador e participou a todos que em breve o Governo Federal estará sancionando o Código de Defesa do Empresário.

Durante a Assembleia Geral, o presidente da CDL, Osni Melgaço Bulcão, falou da importância da Campanha de Natal e como seria esse ano, com o sorteio de um carro e continuar com os vales compras, sendo aprovado por unanimidade. Sobre o prêmio Melhores do Ano, informou que a pesquisa está sendo finalizada e que logo em breve será apresentada para os associados, ganhadores e imprensa local.

O presidente da ACE, Ademir Costa, apresentou junto a nossa gerente executiva, Cristiane Pires o Acordo Coletivo com a proposta salarial 2017/2018. O reajuste dado pelo Governo Federal foi de 6,47% e o sindicato em contra partida pediu um reajuste de 10%, porém houve uma análise maior já que a economia do Brasil não avançou. Foram também debatidos vários outros pontos do acordo salarial entre os empresários participantes e votado com referência ao do ano passado, com poucas mudanças.

Fonte: Assessoria Casa do Empresário