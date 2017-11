Serão promovidas atividades das mais diversas linguagens com convidados especiais. A entrada é gratuita.

Nesta sexta-feira (10), Valença tem comemoração em dobro! Além do aniversário da cidade, serão celebrados os 31 anos do Centro de Cultura Olívia Barradas – espaço cultural administrado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). A partir das 19h serão promovidas atividades das mais diversas linguagens com convidados especiais, cuja programação foi pensada para a valorização das expressões culturais do território do Baixo Sul. A classificação é livre e a entrada é gratuita.

Iniciando as celebrações, é aberta a exposição “Valença: Centro de Cultura”, que reúne os artistas visuais Nem Cardim, Gugui Martinez, Petrus Rocha, Yara Lucia Conceição, Ronald Lee, Razevedo, J. Pincel e M. Antonio. Além disso, o Ocupação Cultural, sob a batuta do produtor Adriano Pereira, reúne performances, poesia, música e dança.

A arte-educadora, escritora e atriz, Naynara Tavares faz o lançamento do seu livro “Puta Poesia”, com ilustrações de Carlos Rezende e uma performance para a noite de autógrafos. Na dança, a professora Maria Célia Praesent, Dalmo Reis, Thiago Mascarenhas & Cia Movement’s, Rhayman Silva e Movements Ateliê da Dança, Wayne Popper e Maxwell Max, além do grupo de Hip Hop residente do Centro de Cultura de Valença.

Na opinião do coordenador do Centro de Cultura Olivia Barradas, Otávio Mota, “as sementes que plantadas ao longo do tempo dão para ser traçado uma história importante no segmento da cultura, quer em Valença e territorialmente. Nossos sonhos continuam latentes, possibilitando assim novas colheitas e novos frutos que venham somar em todos os segmentos artísticos culturais e sua diversidade”.

Já confirmaram presenças os artistas Beto Amazonas, Escopeta, David Terra e os Indecorosos, Adriano Pereira, Chico Nascimento, Juliano Brito, MaCosta, Márcio Gledson e Otávio Mota e o grupo Experimental de Teatro de Valença.

O evento é promovido pela SecultBA, Biblioteca Municipal Ruy Barbosa, Instituto Federal da Bahia (IFBA), Secretaria Municipal de Governo e Cultura de Valença.

O Centro de Cultura Olívia Barradas – Inaugurado em 10 de novembro de 1986, o Centro de Cultura é batizado em homenagem a professora e artista plástica Olívia Barradas, que presidiu a Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) entre os anos de 1983 e 1987. Localizado em Valença, no território do Baixo Sul, sua arquitetura tem a assinatura de Silvio Robatto, cujo modelo foi aplicado em mais oito espaços culturais distribuídos pela Bahia.

Atualmente coordenado por Otávio Mota, o grande destaque da programação artístico-cultural são os eventos de dança, linguagem que realiza maior número de apresentações no espaço e que mobiliza o maior público. O espaço recebe ainda um grande número de eventos de teatro, circo e artes visuais.