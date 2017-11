Para celebrar os seus 31 anos de atividades culturais, o Centro de Cultura Olivia Barradas (CCOB), em Valença reuniu no ultimo dia 10 de novembro, diversos artistas, autoridades, imprensa e a comunidade para diversas apresentações artísticas.

O evento contou com as presenças do vice-prefeito, Beto Malheiros; do secretário de governo, Manoel de Fausto; da secretária de Cultura de Valença, Janete Volmeri; da coordenadora da Biblioteca Ruy Barbosa, Lúcia Araújo; do presidente da Academia de Letras, Artes e Educação (AVELA), Moacir Saraiva e do coordenador do CCOB, Otávio Mota.

“Valença: Centro de Cultura” é o nome da exposição que está aberta ao público em comemoração ao aniversário do espaço que reúne os artistas visuais Nem Cardim, Gugui Martinez, Petrus Rocha, Yara Lucia Conceição, Ronald Lee, Razevedo, J. Pincel e M. Antonio.

A Ocupação Cultural, sob a batuta do produtor Adriano Pereira foi uma das atrações do aniversário do Centro de Cultura Olívia Barradas, reunindo performances, poesia, musica e dança.

A arte educadora, escritora e atriz, Naynara Tavares lançou o seu livro “Puta Poesia”, com ilustrações de Carlos Rezende e uma performance, sob a direção de Márcio Gledson e a participação do transformista Liliane Blastom, eleita Miss Gay 2017.

Na opinião do coordenador do Centro de Cultura Olivia Barradas, Otávio Mota, “chegamos à maioridade, acredito que as sementes que foram semeadas ao longo do tempo dão para ser traçado uma história importante no segmento da cultura, quer em Valença e territorialmente. Nossos sonhos continuam latentes, possibilitando assim novas colheitas e novos frutos que venham somar em todos os segmentos artísticos culturais e sua diversidade”.

O aniversário do espaço cultural ainda teve as presenças dos artistas Beto Amazonas, Marcelo Nofri, Escopeta, David Terra e os Indecorosos, Adriano Pereira, Irene Dóris, Chico Nascimento, Juliano Brito, MaCosta, Márcio Gledson e Otávio Mota e o grupo Experimental de Teatro de Valença.

Na dança, a professora Maria Célia Praessent, Dalmo Reis, Thiago Mascarenhas & Cia Movement’s, Rhayman Silva e Movements Ateliê da Dança, Wayne Popper e Maxwell Max, além do grupo de Hip Hop residente do Centro de Cultura de Valença apresentaram as suas coreografias.

O evento teve a promoção do Centro de Cultura Olivia Barradas, com apoio da Diretoria de Espaços Culturais(DEC), SECULT, Governo da Bahia, Biblioteca Municipal Ruy Barbosa, IFBA, Secretaria de Governo e Cultura de Valença.

Ascom/CCOB