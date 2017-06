A Levada do Mastro para a Igreja de São Pedro, no bairro do Tento, marca o início das festividades em homenagem ao padroeiro dos pescadores e da comunidade do Tento. O Mastro cumpre o trajeto da Paróquia do Bom Jesus, na Lapa, em direção a Igreja de São Pedro, com saída prevista para as 17h desta quarta-feira (28).

Ainda nesta semana, acontece missa festiva às 10h desta quinta-feira (29), na Igreja de São Pedro, e na sexta-feira (30), a Caminhada da Luz, com trajeto da Igreja de São João do Mangue Seco, na Bolívia, para a Igreja de São Pedro no Tento.

O novenário em homenagem a São Pedro tem início no sábado, 1º de julho, finalizando com a missa festiva de São Pedro no dia 9 de julho.