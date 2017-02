A ACE e CDL informam o funcionamento do comércio de Valença no período de Carnaval. Veja abaixo:

Sexta-feira 24/02: Aberto

Sábado 25/02: Aberto até às 13 horas

Domingo 26/02: Fechado

Segunda-feira 27/02: Fechado

Terça-feira 28/02: Fechado

Quarta-feira 29/02: Aberto

Sobre a segunda-feira, 27 de fevereiro, as entidades esclarecem que o comércio não funcionará em virtude da antecipação do feriado do Dia do Comerciário (30 de outubro). Este acordo foi assinado no dia 17 de março de 2016 pelas entidades Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Valença e Câmara de Dirigentes Lojistas de Valença (CDL), DELEGADO SINDICAL SINDLOJAS e Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Valença, informa a ACE/CDL.

Foto: Arquivo/Jornal Valença Agora