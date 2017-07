O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) liberou recentemente uma parcela da verba para a construção da nova creche de Cairu e a prefeitura reiniciou a obra em ritmo bastante acelerado. Em poucos dias as paredes da unidade de ensino para a Educação Infantil foram levantadas.

A nova creche de Cairu localizada na Cajazeira, o bairro mais populoso da Sede, é fruto de um convênio, com contrapartida do Município, entre a administração do Prefeito Fernando Brito e o MEC, através do FNDE. O prédio escolar, que atenderá 240 crianças menores de cinco anos, contará com salas de aula, cozinha, refeitório, pátio coberto, secretaria, sanitários – inclusive para pessoas com necessidades especiais -, entre tantos outros ambientes destacados no projeto arquitetônico.

“No nosso dia a dia a Educação nunca sai de pauta, preenchendo nossas agendas com suas inúmeras atividades, sejam elas voltadas para o desenvolvimento dos alunos, o bem-estar dos profissionais da área ou para as necessidades de infraestrutura. A busca de qualidade na Educação faz parte de um todo na nossa gestão e os bons resultados alcançados no IDEB indicam que o empenho das nossas equipes está no caminho certo. Por isso a construção desta nova creche encontra-se também no rol das nossas prioridades administrativas”, afirma o prefeito Fernando Brito.

Ascom/Cairu-BA