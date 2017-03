Evento esportivo que alia diversão, preservação ambiental, geração de renda, turismo, entre outros benefícios, foi lançado oficialmente nesta quarta-feira (15), em Ituberá.

O circuito de corrida Trail Run APTR Series está agendado para acontecer em Ituberá no próximo dia 19 de agosto, com a etapa denominada APTR Cachoeira Pancada Grande. Para divulgar o evento e apresentar suas propostas aos empresários, imprensa e sociedade, a Prefeitura de Ituberá, parceira na realização do evento junto com a APTR Series realizou um coquetel de lançamento na última quarta-feira (15), no Espaço Vila Saudável em Ituberá. No dia 16, o evento também foi divulgado na capital baiana. Será a primeira etapa do circuito a acontecer no Nordeste.

O lançamento foi mediado pela secretária de Cultura, Comunicação e Eventos, Francis Menezes, que deu as boas vindas ao lado de Danilo Sanches, superintendente do Esporte e Daniela Magalhães, secretária de Turismo e Meio Ambiente.

Francis destacou que o Trail Run “Corrida de Trilha” beneficiará Ituberá. “Evento que trará ao nosso município uma projeção mundial com a nova modalidade esportiva que fortalecerá o nosso potencial turístico com a participação de atletas visionários e que amam aventura”.

Para Danilo Sanches o evento incentiva a prática esportiva e o surgimento de novos atletas. “Estaremos de braços abertos para receber todos que estiverem aqui participando dessa etapa”, ressaltou. Já Daniela Magalhães acredita que a APTR Cachoeira Pancada Grande marcará uma “nota etapa do desenvolvimento do turismo e fortalecimento do esporte em Ituberá”. “Nosso desafio é desenvolver o turismo de maneira sustentável, trazer parceiros com ideias e propostas que possam nos ajudar a alavancar o nosso município pra que ele não seja uma cidade de passagem, mas que seja um destino turístico, temos aqui um cenário lindo, inúmeras comunidades ricas em beleza”, disse em seu pronunciamento.

Representando a prefeita Iramar Costa, o vice-prefeito Neto Baé considerou o evento importante para a região. “A gente só tem que agradecer a vocês por trazerem esse evento pra nossa cidade, que gera emprego e potencializa o turismo. Fizemos total esforço pra estar aqui contribuindo da melhor forma possível e construindo esse projeto que será pioneiro na nossa região e trará bons frutos não só pra Ituberá, mas pra toda cadeia de turismo e produção de renda na nossa região”. Baé parabenizou o empresário Roberto Lessa pela iniciativa de articular e apoiar a realização do evento e frisou a importância da parceria público-privada. “Não podemos entender que nesse novo momento no Brasil, essa relação de público-privado e de parcerias não aconteça. Essa ferramenta é um instrumento de desenvolvimento turístico e social para o município”. Também apoiam o evento, as empresas Michelin, Guarathon e Agro Ituberá.

Adevan Pereira, diretor técnico da APTR Séries apresentou o projeto do evento aos presentes e destacou seus principais benefícios, tanto para os atletas que participam quanto para o município que sedia o circuito. Entre os destaques, Adevan citou os benefícios para a saúde e qualidade de vida dos praticantes do esporte, a integração entre as pessoas, a possibilidade de fazer negócios na cidade, a geração de renda, o impulsionamento do turismo local, além de benefícios sociais como incentivar crianças e adolescentes a praticar esportes, afastando-os das drogas e da violência. “A visibilidade da cidade é o maior legado porque Ituberá vai estar na ‘boca do povo’, é um marketing pra cidade”, pontuou.

O professor e atleta Ultra Trail Runner, Emílio Sant’ana palestrou sobre “Trail Run x Estilo de Vida”. “Corrida é um esporte democrático e que traz muitos benefícios. Tenho acompanhado bem de perto e eu vejo que quando a gente vai participar de uma prova num lugar que ninguém conhecia a modalidade, há uma revolução nas comunidades, o número de praticantes de corrida dobra. E depois da corrida vai ter mais gente correndo pra poder correr no próximo ano”, frisou.

Para o empresário Roberto Lessa, atleta Trail Run e um dos apoiadores da prova, a APTR Cachoeira Pancada Grande será uma corrida desafiadora. “Com ladeiras com declividade incomum, umidade relativa do ar altíssima, 290 degraus de uma escadaria que faz margem com a belíssima cachoeira que dá nome à prova, além de trilhas e visual encantadores”. Lessa agradeceu a prefeitura pelo apoio ao projeto e contou de sua relação com a corrida, inspirando o público a participar da corrida. “Quando você começa a correr você não para mais. Tornamo-nos pessoas muito mais felizes e mais realizadas”, afirmou.

Em entrevista ao Valença Agora, o diretor executivo da Agro Ituberá, Charles Pryl comentou sobre o que motivou sua empresa a apoiar o circuito APTR Series. “É uma contribuição e um desenvolvimento para Ituberá, é criar alguma coisa que cresça e dê motivação a Ituberá”, resumiu, acrescentando que o evento pode melhorar a qualidade de vida da população ao incentivar a prática esportiva. Para Alan, um dos diretores da Guarathon que também apoia o evento, a realização da corrida proporcionará uma maior integração entre as pessoas.

Daniela Magalhães, em depoimento ao Valença Agora pontuou os benefícios do evento para Ituberá. “Um evento como esse traz uma modalidade diferente, que proporcionará uma perfeita harmonia entre homem e natureza. A gente precisa trazer esse modelo de turismo sustentável de forma que garanta a sustentabilidade e a conservação dos nossos ambientes naturais. Se o turismo não for sustentável ele já morre antes mesmo de nascer e o que a gente quer é que ele já nasça forte, e que ele seja uma mola propulsora do desenvolvimento do nosso município baseado no pilar da responsabilidade ecológica, ambiental, da responsabilidade social e, sobretudo, do desenvolvimento econômico que com certeza vai alavancar mais ainda o nosso município e a nossa região como um todo”, afirmou.

Sobre a APTR Cachoeira Pancada Grande

Serão três percursos que o atleta pode escolher: 6km, 16km ou 30km. Cada distância é sempre sinalizada com a cor da camisa correspondente, o que facilita a identificação do percurso. Uma das mais importantes propostas da série de corridas é também a preservação do meio ambiente.

A etapa já tem a presença confirmada do atleta José Virginio de Morais, um dos grandes nomes do Trail Run nacional, tricampeão do circuito brasileiro e do circuito paulista de corridas de montanha, campeão da APTR Videiras nos últimos dois anos e bronze na K42 na Patagônia Argentina.

Sobre a proteção do meio ambiente, várias medidas são tomadas na realização da APTR Series. “Em nenhuma de nossas etapas distribuímos copos plásticos. Cada atleta leva seu equipamento de hidratação que é abastecido em postos que fornecemos ao longo do percurso. Isso evita a poluição e promove a consciência ambiental. Além disso, qualquer atleta que for flagrado poluindo a trilha é sumariamente desclassificado”, informa Adevan.

As inscrições para a prova já estão abertas e podem ser feitas através do site www.runnow.com.br. As vagas são limitadas. Mais informações no site oficial da prova: www.aptrailrun.com.br

APTR Cachoeira Pancada Grande

Data: 19 de agosto de 2017, sábado

Distâncias: 6km, 16km e 30km

Largada: a partir das 8h

Local: Cachoeira Pancada Grande. Ituberá – BA. A 150 km de Salvador pelo ferry ou 150 km do aeroporto de Ilhéus.

Inscrições a partir do dia 15/03: www.runnow.com.br